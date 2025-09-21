Journées du Patrimoine Le vieux château Le vieux Château Montravers

Journées du Patrimoine Le vieux château Le vieux Château Montravers dimanche 21 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Le vieux château

Le vieux Château 12 rue du donjon Montravers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Découvrez le plus vieux château de Montravers lors d’une visite guidée par Yannick Loiseau, son propriétaire. La restauration de ce château qui date du XVème siècle se poursuit actuellement. Après la mise en sécurité et les fouilles archéologiques, la restauration a commencé par la toiture, les planchers, le plan d’eau… Depuis 2015 ce sont les intérieurs qui sont en cours d’aménagement. .

Le vieux Château 12 rue du donjon Montravers 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 37 25 79

English : Journées du Patrimoine Le vieux château

German : Journées du Patrimoine Le vieux château

Italiano :

Espanol : Journées du Patrimoine Le vieux château

L’événement Journées du Patrimoine Le vieux château Montravers a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Bocage Bressuirais