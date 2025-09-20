Journées du Patrimoine Le Vieux Deffend Montravers

Journées du Patrimoine Le Vieux Deffend Montravers samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Le Vieux Deffend

Le Vieux Deffend Montravers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Exemple d’architecture imprégnée d’un caractère défensif et représentative de l’organisation d’un grand domaine avec

son logis principal entouré d’une vaste cour et d’un jardin. L’ensemble est entouré d’un étang et de douves avec une entrée autrefois équipée d’un pont-levis détruit en 1793. Le bâtiment principal accuse le tout début de l’époque Renaissance. .

Le Vieux Deffend Montravers 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 41 56 48

English : Journées du Patrimoine Le Vieux Deffend

German : Journées du Patrimoine Le Vieux Deffend

Italiano :

Espanol : Journées du Patrimoine Le Vieux Deffend

L’événement Journées du Patrimoine Le Vieux Deffend Montravers a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Bocage Bressuirais