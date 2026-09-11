Journées du patrimoine: Le « zoo immobile », Jardin écologique de Lille, Lille

Informations pratiques

Journées du patrimoine: Le « zoo immobile » Dimanche 20 septembre, 14h30 Jardin écologique de Lille Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le Groupe Ornithologique et Naturaliste (GON) vous propose une découverte originale du Cimetière de l’Est, à la croisée du patrimoine historique et du patrimoine naturel. En prenant le temps d’observer autrement, ce lieu chargé d’histoire révèle une richesse insoupçonnée : de nombreuses formes de vie y trouvent refuge, dans les prairies fleuries, mares et autres nichoirs…

Animation réalisée dans le cadre du programme « À la découverte de la biodiversité ».

Jardin écologique de Lille rue du Guet, Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 0622783767 http://jardinecologiquedelille.fr https://www.instagram.com/stories/jardinecologiquedelille/;https://www.facebook.com/AssoLisieres [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4065 »}] Jardin au bout de la rue du Guet, après le pont

Venez découvrir le Cimetière de l’Est