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Journées du patrimoine: Le « zoo immobile », Jardin écologique de Lille, Lille

dimanche 20 septembre 2026 · Jardin écologique de Lille · Lille

Journées du patrimoine: Le « zoo immobile », Jardin écologique de Lille, Lille

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Jardin écologique de Lille
Adresse
rue du Guet, Lille
Ville
59043 Lille
Département
Nord
Tarif
Sur inscription

Journées du patrimoine: Le « zoo immobile » Dimanche 20 septembre, 14h30 Jardin écologique de Lille Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le Groupe Ornithologique et Naturaliste (GON) vous propose une découverte originale du Cimetière de l’Est, à la croisée du patrimoine historique et du patrimoine naturel. En prenant le temps d’observer autrement, ce lieu chargé d’histoire révèle une richesse insoupçonnée : de nombreuses formes de vie y trouvent refuge, dans les prairies fleuries, mares et autres nichoirs…
Animation réalisée dans le cadre du programme « À la découverte de la biodiversité ».

Jardin écologique de Lille rue du Guet, Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 0622783767 http://jardinecologiquedelille.fr https://www.instagram.com/stories/jardinecologiquedelille/;https://www.facebook.com/AssoLisieres [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4065 »}] Jardin au bout de la rue du Guet, après le pont
Venez découvrir le Cimetière de l’Est

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