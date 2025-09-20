Journées du Patrimoine L’Écomusée des outils d’autrefois Écomusée des outils d’autrefois Arinthod

Journées du Patrimoine L'Écomusée des outils d'autrefois Écomusée des outils d'autrefois Arinthod samedi 20 septembre 2025.

Écomusée des outils d’autrefois Rue de la Chapelle Arinthod Jura

Gratuit

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Visite commentée de l’écomusée des Outils d’autrefois le samedi 20 septembre 2025 de 9h à 18h et le dimanche 21 septembre 2025 de 9h à 18h.

L’écomusée Les Outils d’autrefois ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. La visite commentée vous permettra de découvrir et de manipuler près de 3 000 outils ou objets issus de la Petite Montagne (sud du Jura), pays s’étendant de Thoirette à Orgelet et parcouru par trois rivières l’Ain, la Valouse et le Suran. L’écomusée est situé sur la butte castrale de l’ancien château d’Arinthod, sur le chemin du Patrimoine. .

Écomusée des outils d’autrefois Rue de la Chapelle Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 56 73 51 81 annemarie39@wanadoo.fr

