Journées du Patrimoine – L’Écomusée des outils d’autrefois Écomusée des outils d’autrefois Arinthod

Informations pratiques

Arinthod

Journées du Patrimoine – L’Écomusée des outils d’autrefois

Écomusée des outils d’autrefois Rue de la Chapelle Arinthod Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

L’écomusée Les Outils d’autrefois ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

La visite commentée vous permettra de découvrir et de manipuler près de 3 000 outils ou objets issus de la Petite Montagne (sud du Jura), pays s’étendant de Thoirette à Orgelet et parcouru par trois rivières : l’Ain, la Valouse et le Suran.

L’écomusée est situé sur la butte castrale de l’ancien château d’Arinthod, sur le chemin du Patrimoine. Ouvert le samedi 19 septembre 2026 de 9h à 17h30 et le dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 17h30. .

Écomusée des outils d’autrefois Rue de la Chapelle Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 56 73 51 81

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English : Journées du Patrimoine – L’Écomusée des outils d’autrefois

L’événement Journées du Patrimoine – L’Écomusée des outils d’autrefois Arinthod a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE