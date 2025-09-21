JOURNÉES DU PATRIMOINE L’ÉGLISE SAINT ETIENNE À TRAVERS LES ÂGES Minerve
JOURNÉES DU PATRIMOINE L’ÉGLISE SAINT ETIENNE À TRAVERS LES ÂGES Minerve dimanche 21 septembre 2025.
JOURNÉES DU PATRIMOINE L’ÉGLISE SAINT ETIENNE À TRAVERS LES ÂGES
Rue des Remparts Minerve Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
L’association Menerbès organise une conférence sur l’église romane St Etienne, qui abrite le plus vieil autel de France daté de 456
L’association Menerbès organise une conférence sur l’église romane St Etienne, qui abrite le plus vieil autel de France daté de 456 .
Rue des Remparts Minerve 34210 Hérault Occitanie +33 4 67 97 06 65
English :
The Menerbès association is organizing a lecture on the Romanesque church of St Etienne, which houses the oldest altar in France dating from 456 AD
German :
Der Verein Menerbès organisiert einen Vortrag über die romanische Kirche St Etienne, die den ältesten Altar Frankreichs aus dem Jahr 456 beherbergt
Italiano :
L’associazione Menerbès organizza una conferenza sulla chiesa romanica di St Etienne, che ospita l’altare più antico di Francia, risalente al 456 d.C
Espanol :
La asociación Menerbès organiza una conferencia sobre la iglesia románica de St Etienne, que alberga el altar más antiguo de Francia, del año 456 d.C
L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE L’ÉGLISE SAINT ETIENNE À TRAVERS LES ÂGES Minerve a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC