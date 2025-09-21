Journées du patrimoine L’Ermitage du Val Saint Jean Kaysersberg Vignoble

Lieu-dit Alspach et Toggenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Venez découvrir les restes d’un ermitage datant du XIIème siècle, les bénévoles sont présents pour vous faire la visite. Buvette et petite restauration.

La Société d’Histoire de Kaysersberg vous fait découvrir un vestige reculé situé dans la forêt: l’Ermitage du Val Saint Jean.

Les origines de sa fondation remontent à 1120, où les premières pierres furent posées par les comtes d’Eguisheim. Aujourd’hui en ruine, c’est le témoin d’un passé spirituel riche. Ses vestiges, enfouis dans la verdure, gardent une atmosphère de mystère et de sérénité.

Les bénévoles de l’association vous accueillent et vous apportent des explications sous des chapiteaux et sur le site lui-même.

Découvrez l’exposition sur panneaux qui présente l’histoire des lieux et la grande « aventure » qui permit à une équipe passionnée de dégager, puis de remonter les murs afin de redonner vie à cette belle ruine.

Sur place petite restauration et buvette.

Lieu-dit Alspach et Toggenbach Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

English :

Come and discover the remains of a 12th-century hermitage. Volunteers will be on hand to show you around. Refreshments and snacks available.

German :

Entdecken Sie die Überreste einer Einsiedelei aus dem 12. Jahrhundert. Freiwillige Helfer sind anwesend, um Ihnen eine Führung zu geben. Getränke und kleine Snacks.

Italiano :

Venite a scoprire i resti di un eremo risalente al XII secolo, accompagnati da volontari. Sono disponibili rinfreschi e spuntini.

Espanol :

Venga a descubrir los vestigios de una ermita del siglo XII, acompañados por voluntarios. Refrescos y tentempiés a su disposición.

