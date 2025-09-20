Journées du Patrimoine Les amis de St-Savinien Saint-Savinien
Journées du Patrimoine Les amis de St-Savinien Saint-Savinien samedi 20 septembre 2025.
Journées du Patrimoine Les amis de St-Savinien
Place de la Mairie Saint-Savinien Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Visite guidée de la ville de Saint-Savinien-sur -Charente.
.
Place de la Mairie Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 76 17 amisstsavinien@gmail.com
English :
false
German :
Geführter Rundgang durch die Stadt Saint-Savinien-sur -Charente.
Italiano :
Visita guidata della città di Saint-Savinien-sur-Charente.
Espanol :
Visita guiada de la ciudad de Saint-Savinien-sur-Charente.
L’événement Journées du Patrimoine Les amis de St-Savinien Saint-Savinien a été mis à jour le 2025-09-11 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme