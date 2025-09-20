Journées du Patrimoine Les Grands Architectes Exposition Salle capitulaire de l’abbaye Saint-Georges-sur-Loire

Salle capitulaire de l’abbaye Place de l’hôtel de ville Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

De la Renaissance au XXème siècle, revivez la construction de 4 munments emblématiques de Saint Georges sur Loire. A travers l’évocation des hommes qui les ont conçus, découvrez l’évolution du métier d’architecte à travers les âges.

Salle capitulaire de l’abbaye Place de l’hôtel de ville Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire mairie@saint-georges-sur-loire.fr

English :

From the Renaissance to the 20th century, relive the construction of 4 emblematic buildings in Saint Georges sur Loire. Through the men who designed them, discover the evolution of the architect’s craft through the ages.

German :

Erleben Sie den Bau von vier symbolträchtigen Gebäuden in Saint Georges sur Loire, die von der Renaissance bis ins 20. Jahrhundert reichen. Entdecken Sie die Entwicklung des Architektenberufs im Laufe der Zeit und erfahren Sie mehr über die Männer, die sie entworfen haben.

Italiano :

Dal Rinascimento al XX secolo, rivivete la costruzione di 4 edifici emblematici di Saint Georges sur Loire. Attraverso le storie degli uomini che li hanno progettati, scoprite come si è evoluta la professione di architetto nel corso dei secoli.

Espanol :

Del Renacimiento al siglo XX, reviva la construcción de 4 edificios emblemáticos de Saint Georges sur Loire. A través de las historias de los hombres que los diseñaron, descubra cómo ha evolucionado la profesión de arquitecto a lo largo de los tiempos.

