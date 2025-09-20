JOURNEES DU PATRIMOINE LES MAISONS REMARQUABLES FILM DOCUMENTAIRE Saint-Georges-sur-Loire

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Découvrez l’histoire de ces maisons anciennes du bourg de Saint Georges. Film du groupe Beausite. Projection en continu dans la salle annexe des caveaux

Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire mairie@saint-georges-sur-loire.fr

English :

Discover the history of these old houses in the village of Saint Georges. Film by the Beausite group. Continuous screening in the adjoining cellar room

German :

Entdecken Sie die Geschichte dieser alten Häuser in der Ortschaft Saint Georges. Film der Gruppe Beausite. Fortlaufende Vorführung im Nebenraum der Weinkeller

Italiano :

Scoprite la storia di queste antiche case nel villaggio di Saint Georges. Film del gruppo Beausite. Proiezione continua nella sala della cantina adiacente

Espanol :

Descubra la historia de estas antiguas casas del pueblo de Saint Georges. Película del grupo Beausite. Proyección continua en la sala de la bodega contigua

