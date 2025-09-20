Journées du patrimoine les oeuvres de François Adline Atelier de François Adeline Tillières-sur-Avre

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20

À l’occasion des Journées Nationales des Artistes, l’association Plume et Toile vous présente les œuvres de François Adeline.

François Adeline artiste plasticien ouvre son atelier show-room et vous présente ses œuvres, une cinquantaine environ.

Circuit libre sur les lieux d’inspiration (environ 50 km) au départ de l’atelier de François Adeline ( 39 grande rue à Tillières-sur-Avre) de la forge Saint-Etienne (Grande Rue de Chennebrun, 27820 Chennebrun).

-> Samedi et dimanche de 09h00 à 19h00.

Renseignement 06 84 30 15 34 .

