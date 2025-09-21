Journées du Patrimoine Les Petites Mains de l’Histoire Rendez-vous à l’église Saint-Annouarn Peumerit

Rendez-vous à l’église Saint-Annouarn Place de l’Église Peumerit Finistère

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

2025-09-21

Balade théâtralisée autour du patrimoine avec Strollad La Obra.

Ce projet de spectacle de rue propose aux publics de découvrir le patrimoine de leur commune sous un angle nouveau. Le public s’élance dans les rues… Mais la déambulation se voit rapidement animée par l’apparition intempestive de personnages illustres, petites gens et autres fantômes en tous genres. La grande Histoire fait ainsi irruption dans la petite, avec une bonne dose de jeu, d’humour, d’anachronisme assumé et d’échos subtils aux bouillonnements de notre temps. .

