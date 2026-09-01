Informations pratiques

Argentonnay

Journées du Patrimoine – Les visites impossibles et Instal’ à sons

Château d’Argenton Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visites extérieures de lieux inaccessibles et fermés pendant les travaux du centre-bourg, accompagnées d’un livret de balade à vous procurer au Château d’Argenton et à l’église St Gilles.

Tendez l’oreille au détour de votre parcours pour écouter les paroles d’habitants grâce aux Instal’à sons de La Colporteuse !

En libre accès. .

Château d’Argenton Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 22 53

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English : Journées du Patrimoine – Les visites impossibles et Instal’ à sons

L’événement Journées du Patrimoine – Les visites impossibles et Instal’ à sons Argentonnay a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Bocage Bressuirais