Journées du Patrimoine – Les visites impossibles et Instal’ à sons Argentonnay
samedi 19 septembre 2026 · Argentonnay
Informations pratiques
Argentonnay
Journées du Patrimoine – Les visites impossibles et Instal’ à sons
Château d’Argenton Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visites extérieures de lieux inaccessibles et fermés pendant les travaux du centre-bourg, accompagnées d’un livret de balade à vous procurer au Château d’Argenton et à l’église St Gilles.
Tendez l’oreille au détour de votre parcours pour écouter les paroles d’habitants grâce aux Instal’à sons de La Colporteuse !
En libre accès. .
Château d’Argenton Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 22 53
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English : Journées du Patrimoine – Les visites impossibles et Instal’ à sons
L’événement Journées du Patrimoine – Les visites impossibles et Instal’ à sons Argentonnay a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Bocage Bressuirais
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