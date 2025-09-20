Journées du patrimoine L’essor de l’imprimerie au xvième siècle en Europe Bibliothèque Multimédia 1er étage Guéret

Journées du patrimoine L'essor de l'imprimerie au xvième siècle en Europe Bibliothèque Multimédia 1er étage Guéret samedi 20 septembre 2025.

Bibliothèque Multimédia 1er étage Avenue de Fayolle Guéret Creuse

Début : 2025-09-20

fin : 2025-10-04

2025-09-20

Exposition « L’essor de l’imprimerie au XVIème siècle en Europe, à travers les collections patrimoniales de la bibliothèque. « .

Exposition organisée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, accompagnée d’une visite guidée le samedi 20 septembre à 10h30. .

Bibliothèque Multimédia 1er étage Avenue de Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08

