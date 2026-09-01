Informations pratiques

Lesterps

Journées du Patrimoine : Lesterps – ÉGLISE SAINT-PIERRE – CONCERT

Place des Tilleuls Lesterps Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Invitée par l’association « Lesterps Patrimoine », la chorale Voce Della Dante est un ensemble vocal du comité de Limoges de l’association Dante Alighieri,

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Place des Tilleuls Lesterps 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 02 92

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English :

Invited by the “Lesterps Patrimoine” association, the Voce Della Dante choir is a vocal ensemble from the Limoges chapter of the Dante Alighieri Society,

L’événement Journées du Patrimoine : Lesterps – ÉGLISE SAINT-PIERRE – CONCERT Lesterps a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine