Informations pratiques

Lesterps

Journées du Patrimoine : Lesterps -JEU DE PISTE PATRIMONIAL

Place des Tilleuls Lesterps Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Livret disponible à l’église et à la Maison du Patrimoine

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Place des Tilleuls Lesterps 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 02 92

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English :

Brochure available at the church and the Maison du Patrimoine

L’événement Journées du Patrimoine : Lesterps -JEU DE PISTE PATRIMONIAL Lesterps a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine