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Journées du Patrimoine : Lesterps -JEU DE PISTE PATRIMONIAL Lesterps
samedi 19 septembre 2026 · Lesterps
Informations pratiques
Lesterps
Journées du Patrimoine : Lesterps -JEU DE PISTE PATRIMONIAL
Place des Tilleuls Lesterps Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Livret disponible à l’église et à la Maison du Patrimoine
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Place des Tilleuls Lesterps 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 02 92
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English :
Brochure available at the church and the Maison du Patrimoine
L’événement Journées du Patrimoine : Lesterps -JEU DE PISTE PATRIMONIAL Lesterps a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine
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