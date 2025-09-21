Journées du Patrimoine Lesterps Maison du Patrimoine Lesterps

Place des Tilleuls Lesterps Charente

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Ouverte chaque été, la Maison du Patrimoine accueille cette année quatre expositions. Elle possède au rez-de-chaussée une exposition sur l’histoire du bourg et de l’abbaye.

Place des Tilleuls Lesterps 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 02 92

English :

Open every summer, the Maison du Patrimoine is hosting four exhibitions this year. The first floor features an exhibition on the history of the village and the abbey.

German :

Das Haus des Kulturerbes ist jeden Sommer geöffnet und beherbergt in diesem Jahr vier Ausstellungen. Es besitzt im Erdgeschoss eine Ausstellung über die Geschichte des Ortes und der Abtei.

Italiano :

Aperta ogni estate, la Maison du Patrimoine ospita quest’anno quattro mostre. Al piano terra è allestita una mostra sulla storia del villaggio e dell’abbazia.

Espanol :

Abierta todos los veranos, la Maison du Patrimoine acoge este año cuatro exposiciones. En la planta baja, una exposición sobre la historia del pueblo y de la abadía.

