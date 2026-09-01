Journées du Patrimoine : Lesterps : Maison du Patrimoine Lesterps
samedi 19 septembre 2026 · Lesterps
Informations pratiques
Lesterps
Journées du Patrimoine : Lesterps : Maison du Patrimoine
Place des Tilleuls Lesterps Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Ouverte chaque été, la Maison du Patrimoine accueille cette année quatre expositions. Elle possède au rez-de-chaussée une exposition sur l’histoire du bourg et de l’abbaye.
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Place des Tilleuls Lesterps 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 02 92
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English :
Open every summer, the Maison du Patrimoine is hosting four exhibitions this year. The first floor features an exhibition on the history of the village and the abbey.
L’événement Journées du Patrimoine : Lesterps : Maison du Patrimoine Lesterps a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine
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