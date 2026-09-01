Journées du Patrimoine : Lesterps – Montée au clocher Lesterps
dimanche 20 septembre 2026 · Lesterps
Informations pratiques
Lesterps
Journées du Patrimoine : Lesterps – Montée au clocher
Place des Tilleuls Lesterps Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Rdv dans l’église, gratuit, prévoir de bonnes chaussures et avoir une condition physique qui permet d’emprunter un escalier étroit et pentu et des surfaces accidentées,
.
Place des Tilleuls Lesterps 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 02 92
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English :
Meet at the church; admission is free. Be sure to wear sturdy shoes and be physically fit enough to navigate a narrow, steep staircase and uneven surfaces,
L’événement Journées du Patrimoine : Lesterps – Montée au clocher Lesterps a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine
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