Informations pratiques

Lesterps

Journées du Patrimoine : Lesterps – Montée au clocher

Place des Tilleuls Lesterps Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Rdv dans l’église, gratuit, prévoir de bonnes chaussures et avoir une condition physique qui permet d’emprunter un escalier étroit et pentu et des surfaces accidentées,

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Place des Tilleuls Lesterps 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 02 92

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English :

Meet at the church; admission is free. Be sure to wear sturdy shoes and be physically fit enough to navigate a narrow, steep staircase and uneven surfaces,

L’événement Journées du Patrimoine : Lesterps – Montée au clocher Lesterps a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine