Journées du Patrimoine l’Hôtel de Ville de Wassy Wassy
Journées du Patrimoine l’Hôtel de Ville de Wassy Wassy samedi 20 septembre 2025.
Journées du Patrimoine l’Hôtel de Ville de Wassy
Hôtel de Ville Wassy Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Tout public
La mairie abrite plusieurs œuvres telles que l’horloge astronomique d’Alexandre Pernot (19e), le buste sculpté par Camille Claudel qui a résidé à Wassy dans sa jeunesse, et des tableaux (Pernot, M. Calvès, Humblot). Visite accompagnée. .
Hôtel de Ville Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 55 31 90
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées du Patrimoine l’Hôtel de Ville de Wassy Wassy a été mis à jour le 2025-08-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne