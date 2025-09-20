Journées du Patrimoine l’Hôtel de Ville de Wassy Wassy

Hôtel de Ville Wassy Haute-Marne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Tout public

La mairie abrite plusieurs œuvres telles que l’horloge astronomique d’Alexandre Pernot (19e), le buste sculpté par Camille Claudel qui a résidé à Wassy dans sa jeunesse, et des tableaux (Pernot, M. Calvès, Humblot). Visite accompagnée. .

Hôtel de Ville Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 55 31 90

