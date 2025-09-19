Journées du Patrimoine L’Ilôt du Renard Place de l’Hôtel de Ville Mauléon

Journées du Patrimoine L'Ilôt du Renard Place de l'Hôtel de Ville Mauléon vendredi 19 septembre 2025.

Place de l'Hôtel de Ville L'Ilôt du Renard Mauléon Deux-Sèvres

Gratuit

2025-09-19

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Situé au cœur de la cité castrale, l’ilot du Renard est un élément majeur de l’espace urbain du centre ancien de Mauléon. Il figure également comme l’entrée historique dans le site de l’Abbaye. Le projet de réhabilitation envisagé a pour objectif de valoriser son potentiel architectural et urbain, restructurer les espaces afin d’y développer une offre de restauration au rez-de-chaussée et une offre de logements à l’étage. Visite en présence de l’architecte du projet R. Chouane (Agence R&C) qui expliquera les enjeux de cette opération et le parti-pris architectural.

Places limitées, réservation obligatoire. .

Place de l’Hôtel de Ville L’Ilôt du Renard Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 72 47 00

