Journées du Patrimoine, Logis de la Touche La Réorthe

Journées du Patrimoine, Logis de la Touche La Réorthe samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine, Logis de la Touche

La Touche La Réorthe Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Ancienne commanderie Templière et ses dépendances à découvrir pour ce weekend exceptionnel.

Ancienne Commanderie Templière puis de Malte du XIIIe siècle avec des constructions postérieures allant du XVe au XVIII e siècle formant logis en cours fermée. Propriété comprenant le manoir d’habitation et ses dépendances, maison des moines, grange, écurie, pigeonnier.

Visite des extérieurs et cour intérieure et jardin.

Ensemble restauré par les propriétaires et inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Extérieurs ouverts au public les mois de juillet, d’août et la première semaine de septembre, à l’exception des 14 juillet et 15 août.

Sur réservation au 07 82 37 48 07 aux jours et horaires suivants

– le lundi de 15 heures à 18 heures,

– le mardi, le mercredi et le jeudi de 10 heures à midi et de 14 heures à 18 heures,

– le vendredi de 10 heures à midi.

Ouverture au public, chaque année également, pendant les journées du patrimoine, les troisièmes samedis et dimanches du mois de septembre, de 10 heures à 18 heures.

Entrée gratuite

Parking sur place

Chiens acceptés tenus en laisse

Interdiction de fumer

Pique-nique interdit

La Commanderie de la Touche, forte de son passé, s’impose au voyageur curieux. Celui-ci intrigué d’abord par son imposante silhouette est immanquablement pris de vertige en contemplant les hauts murs de ses huit siècles d’existence. Lorsque l’on pénètre dans la cour par un porche majestueux, on ressent immédiatement la portée de cet héritage unique en découvrant un ensemble architectural d’une grande beauté. Et pourtant, de ces temps immémoriaux, que reste-t-il ?

Un vrai défi, en partie relevé avec l’impressionnante restauration des dernières années. On se prend au jeu de l’imagination et on rêve.

L’émotion se mêle à l’enthousiasme.

Ici en Vendée, sur cette terre aux profonds sillages, avant même que tant de sang ne s’y déverse, des hommes ont vécu dans leur foi profonde avec pour valeur le serment de leurs vœux, de pauvreté, de chasteté, et d’obéissance. Ces engagements monastiques ont perdu aujourd’hui leur sens inné, ils méritent d’être rappelés et révélés.

Quand, sur ces terres sacrées s’élevaient les chants glorieux de ces hommes pieux, qu’on ne s’étonne pas d’entendre encore les murs nous parler. Car ils portent en eux à la fois la force de ces vies d’espérance et la douceur de ces âmes sincères.

C’est ce que nous ont transmis les moines de l’Ordre du Temple et leurs successeurs de l’Ordre de Saint-Jean dit de Malte qui vivaient ici.

Aujourd’hui, alors que nous recherchons des repères dans nos vies d’êtres humains modernes, perdus sans la spiritualité qui a fait de nous des hommes, ces lieux sont des ressources inespérées où chacun peut venir méditer sur la transmission de nos Pères et la partager.

C’est le vœu que nous formulons pour la Commanderie de la Touche cachée au cœur de notre bocage et dominant la vallée du Lay. Puissions-nous en être les artisans. .

La Touche La Réorthe 85210 Vendée Pays de la Loire +33 7 82 37 48 07 dom.madej@gmail.com

English :

A former Templar commandery and its outbuildings are waiting to be discovered during this exceptional weekend.

German :

Ehemalige Templer-Komturei und ihre Nebengebäude, die es an diesem außergewöhnlichen Wochenende zu entdecken gilt.

Italiano :

Scoprite l’antica commenda templare e i suoi annessi durante questo eccezionale fine settimana.

Espanol :

Descubra la antigua encomienda templaria y sus dependencias durante este fin de semana excepcional.

L’événement Journées du Patrimoine, Logis de la Touche La Réorthe a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud