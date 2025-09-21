journées du patrimoine Longuyon Longuyon

Longuyon Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

La ville de Longuyon s’associe à l’Office de Tourisme et au Club Vosgien pour vous faire découvrir le patrimoine longuyonnais.

Au programme

– Marche d’environ 6 km avec collation au départ. Balade ludique pour petits et grands avec un questionnaire Randoland sur le patrimoine (questions adaptées pour les 4/6 ans, 7/9 ans et 10/90 ans). Départ de l’Office de Tourisme de 9h à 9h30.

– Animations durant le parcours, visite guidée de l’église Sainte Agathe.

– Buvette et restauration proposées, au retour, par le Bar du commerce place Allende.

Sites ouverts

Eglise Sainte Agathe 20/09 de 14h00 à 17h00 et 21/09 de 10h00 à 12h00 et 14h à 17h00

Mairie, église Saint Jean Baptiste, glacière et grotte le 21/09 de 10h00 à 12h00 et 14h à 17h00Tout public

Longuyon 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 39 21 21 ot-longuyonnais@orange.fr

English :

The town of Longuyon has joined forces with the Tourist Office and the Club Vosgien to help you discover Longuyon’s heritage.

Program:

– A 6 km walk with a snack at the start. Fun walk for young and old, with a Randoland heritage quiz (questions adapted for ages 4/6, 7/9 and 10/90). Departure from the Tourist Office from 9am to 9:30am.

– Entertainment along the way, guided tour of the church of Sainte Agathe.

– Refreshments and refreshments available on the return journey at the Bar du Commerce on Place Allende.

Sites open

Eglise Sainte Agathe: 20/09 from 2:00 pm to 5:00 pm and 21/09 from 10:00 am to 12:00 pm and 2:00 pm to 5:00 pm

Town hall, Saint Jean Baptiste church, ice house and grotto on 21/09 from 10:00 to 12:00 and 14:00 to 17:00

German :

Die Stadt Longuyon hat sich mit dem Fremdenverkehrsamt und dem Club Vosgien zusammengetan, um Ihnen das Kulturerbe von Longuyon näher zu bringen.

Auf dem Programm stehen:

– Wanderung von ca. 6 km mit Imbiss am Start. Spielerische Wanderung für Groß und Klein mit einem Randoland-Fragebogen über das Kulturerbe (angepasste Fragen für 4/6-Jährige, 7/9-Jährige und 10/90-Jährige). Start am Office de Tourisme von 9 Uhr bis 9.30 Uhr.

– Animationen während des Parcours, geführte Besichtigung der Kirche Sainte Agathe.

– Auf dem Rückweg bietet die Bar du commerce am Place Allende Getränke und Speisen an.

Geöffnete Stätten

Kirche Sainte Agathe: 20/09 von 14.00 bis 17.00 Uhr und 21/09 von 10.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr

Rathaus, Kirche St. Jean Baptiste, Eiskeller und Höhle am 21.09. von 10.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr

Italiano :

La città di Longuyon si unisce all’Ufficio del Turismo e al Club Vosgien per farvi scoprire il patrimonio di Longuyon.

In programma:

– Una passeggiata di 6 km con uno spuntino alla partenza. Passeggiata ludica per grandi e piccini con quiz sul patrimonio del Randoland (domande adatte a bambini di 4/6 anni, 7/9 anni e 10/90 anni). Partenza dall’Ufficio del Turismo dalle 9.00 alle 9.30.

– Intrattenimento lungo il percorso, compresa una visita guidata alla chiesa di Sainte Agathe.

– Al ritorno, rinfresco e cibo presso il Bar du Commerce di Place Allende.

Siti aperti:

Chiesa di Sainte Agathe: 20/09 dalle 14.00 alle 17.00 e 21/09 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00

Municipio, chiesa di Saint Jean Baptiste, ghiacciaia e grotta: il 21/09 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00

Espanol :

La ciudad de Longuyon se asocia con la Oficina de Turismo y el Club Vosgien para hacerle descubrir el patrimonio de Longuyon.

En el programa:

– Paseo de 6 km con un tentempié al principio. Paseo lúdico para grandes y pequeños con un concurso de preguntas sobre el patrimonio de Randoland (preguntas adaptadas para niños de 4/6 años, 7/9 años y 10/90 años). Salida desde la Oficina de Turismo de 9:00 a 9:30.

– Entretenimiento durante el recorrido, incluida una visita guiada a la iglesia de Sainte Agathe.

– Refrescos y comida a la vuelta en el Bar du Commerce de la plaza Allende.

Lugares abiertos:

Iglesia de Sainte Agathe: 20/09 de 14.00 a 17.00 h. y 21/09 de 10.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 17.00 h

Ayuntamiento, iglesia de Saint Jean Baptiste, casa de hielo y gruta el 21/09 de 10.00 a 12.00 h y de 14.00 a 17.00 h

