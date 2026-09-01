Informations pratiques

Sarlat-la-Canéda

Journées du Patrimoine – Lou Cocal

Lou Cocal Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Rendez-vous le samedi 19 septembre pour la journée du patrimoine à Lou Cocal !

Au programme :

– 2 visites : une le matin, et une autre l’après-midi

– Visite Guidée de la biscuiterie artisanale

– Dégustation au salon de thé avec boissons

– Cuisson en direct de croquants aux cacahuètes et de cookies aux noix du Périgord et pépites de chocolat.

Sur réservation ! .

Lou Cocal Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 31 05

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English : Journées du Patrimoine – Lou Cocal

L’événement Journées du Patrimoine – Lou Cocal Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir