Journées du Patrimoine – Lou Cocal Sarlat-la-Canéda
samedi 19 septembre 2026 · Sarlat-la-Canéda
Informations pratiques
Sarlat-la-Canéda
Journées du Patrimoine – Lou Cocal
Lou Cocal Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Rendez-vous le samedi 19 septembre pour la journée du patrimoine à Lou Cocal !
Au programme :
– 2 visites : une le matin, et une autre l’après-midi
– Visite Guidée de la biscuiterie artisanale
– Dégustation au salon de thé avec boissons
– Cuisson en direct de croquants aux cacahuètes et de cookies aux noix du Périgord et pépites de chocolat.
Sur réservation ! .
Lou Cocal Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 31 05
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English : Journées du Patrimoine – Lou Cocal
L’événement Journées du Patrimoine – Lou Cocal Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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