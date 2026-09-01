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JOURNÉES DU PATRIMOINE Lunas-les-Châteaux

samedi 19 septembre 2026 · Lunas

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
D35E9
Ville
34650 Lunas
Département
Hérault
Tarif

Lunas-les-Châteaux

JOURNÉES DU PATRIMOINE

D35E9 Lunas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Visite de la chapelle Notre Dame de Nize
à partir de 9h visite libres
à 14h visite commentées + conférence Le bonheur, les moines et le vin + dégustation de la cuvée participative
Entrée libre
Inscription pour les dégustations 06 72 99 89 90
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Visite de la chapelle Notre Dame de Nize
à partir de 9h visite libres
à 14h visite commentées + conférence Le bonheur, les moines et le vin + dégustation de la cuvée participative
Entrée libre
Inscription pour les dégustations 06 72 99 89 90   .

D35E9 Lunas-les-Châteaux 34650 Hérault Occitanie +33 6 72 99 89 90 

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English :

Saturday, September 19, and Sunday, September 20
Tour of the Notre Dame de Nize Chapel
%E0 Starting at 9 a.m.: self-guided tours
%E0 At 2 p.m.: Guided tours + lecture “Happiness, Monks, and Wine” + tasting of the community-produced wine
Free admission
Registration for tastings: 06 72 99 89 90

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE Lunas-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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