Journées du Patrimoine Lycée Marcel Barbanceys Neuvic
samedi 19 septembre 2026 · Neuvic
Informations pratiques
Neuvic
Journées du Patrimoine Lycée Marcel Barbanceys
20 Rue de l’Artisanat Neuvic Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 13:00:00
Date(s) :
2026-09-19
!
Le Lycée Marcel Barbanceys ouvre ses portes le samedi 19 Septembre 2026, de 9H à 13H, dans le cadre des Journées du Patrimoine.
Au programme : visite libre du musée, démonstrations et buvette dans un cadre convivial.
Nous vous attendons nombreux ! .
20 Rue de l’Artisanat Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 04 76 54 bde-lp-marcel-barbanceys@ac-limoges.fr
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English : Journées du Patrimoine Lycée Marcel Barbanceys
L’événement Journées du Patrimoine Lycée Marcel Barbanceys Neuvic a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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