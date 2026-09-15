Informations pratiques

Neuvic

Journées du Patrimoine Lycée Marcel Barbanceys

20 Rue de l’Artisanat Neuvic Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

!

Le Lycée Marcel Barbanceys ouvre ses portes le samedi 19 Septembre 2026, de 9H à 13H, dans le cadre des Journées du Patrimoine.

Au programme : visite libre du musée, démonstrations et buvette dans un cadre convivial.

Nous vous attendons nombreux ! .

20 Rue de l’Artisanat Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 04 76 54 bde-lp-marcel-barbanceys@ac-limoges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du Patrimoine Lycée Marcel Barbanceys

L’événement Journées du Patrimoine Lycée Marcel Barbanceys Neuvic a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze