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Journées du Patrimoine, Mairie de Lagardelle-sur-Lèze, Lagardelle-sur-Lèze

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Lagardelle-sur-Lèze · Lagardelle-sur-Lèze

Journées du Patrimoine, Mairie de Lagardelle-sur-Lèze, Lagardelle-sur-Lèze

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Mairie de Lagardelle-sur-Lèze
Adresse
3 rue du château du Vignaou
Ville
31870 Lagardelle-sur-Lèze
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit – Sans inscription

Journées du Patrimoine Samedi 19 septembre, 14h00 Mairie de Lagardelle-sur-Lèze Haute-Garonne

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le samedi 19 septembre, l’association du Patrimoine vous invite à découvrir le patrimoine Lagardellois à travers un parcours historique commenté !

L’association propose une visite guidée des monuments historiques de la commune. Rendez-vous à 14h devant la mairie pour un parcours commenté.
Pendant 4h, (re)découvrez :

  • le Château du Vignaou,
  • les fouilles de la Place de Verdun et ses anciens cimetières,
  • la dernière ruelle datant du Moyen-Âge,
  • l’église Notre-Dame de l’Assomption récemment restaurée.

En partenariat avec l’association Sainte-Croix, l’église sera également visible en visite libre toute la journée de 9h à 18h.

Pour celles et ceux qui souhaitent profiter d’une pause rafraîchissante, le Café culturel « La Grange » sera ouvert dès 16h.

Gratuit – Sans inscription

Mairie de Lagardelle-sur-Lèze 3 rue du château du Vignaou Lagardelle-sur-Lèze 31870 Haute-Garonne Occitanie
Visite guidée sur le patrimoine de Lagardelle-sur-Lèze patrimoine histoire

Mairie de Lagardelle-sur-Lèze