Journées du Patrimoine, Mairie de Lagardelle-sur-Lèze, Lagardelle-sur-Lèze
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Lagardelle-sur-Lèze · Lagardelle-sur-Lèze
Informations pratiques
Journées du Patrimoine Samedi 19 septembre, 14h00 Mairie de Lagardelle-sur-Lèze Haute-Garonne
Gratuit – Sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Le samedi 19 septembre, l’association du Patrimoine vous invite à découvrir le patrimoine Lagardellois à travers un parcours historique commenté !
L’association propose une visite guidée des monuments historiques de la commune. Rendez-vous à 14h devant la mairie pour un parcours commenté.
Pendant 4h, (re)découvrez :
- le Château du Vignaou,
- les fouilles de la Place de Verdun et ses anciens cimetières,
- la dernière ruelle datant du Moyen-Âge,
- l’église Notre-Dame de l’Assomption récemment restaurée.
En partenariat avec l’association Sainte-Croix, l’église sera également visible en visite libre toute la journée de 9h à 18h.
Pour celles et ceux qui souhaitent profiter d’une pause rafraîchissante, le Café culturel « La Grange » sera ouvert dès 16h.
Gratuit – Sans inscription
Mairie de Lagardelle-sur-Lèze 3 rue du château du Vignaou Lagardelle-sur-Lèze 31870 Haute-Garonne Occitanie
Visite guidée sur le patrimoine de Lagardelle-sur-Lèze patrimoine histoire
Mairie de Lagardelle-sur-Lèze