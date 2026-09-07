Journées du Patrimoine, Mairie de Lagardelle-sur-Lèze, Lagardelle-sur-Lèze

Informations pratiques

Journées du Patrimoine Samedi 19 septembre, 14h00 Mairie de Lagardelle-sur-Lèze Haute-Garonne

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le samedi 19 septembre, l’association du Patrimoine vous invite à découvrir le patrimoine Lagardellois à travers un parcours historique commenté !

L’association propose une visite guidée des monuments historiques de la commune. Rendez-vous à 14h devant la mairie pour un parcours commenté.

Pendant 4h, (re)découvrez :

le Château du Vignaou,

les fouilles de la Place de Verdun et ses anciens cimetières,

la dernière ruelle datant du Moyen-Âge,

l’église Notre-Dame de l’Assomption récemment restaurée.

En partenariat avec l’association Sainte-Croix, l’église sera également visible en visite libre toute la journée de 9h à 18h.

Pour celles et ceux qui souhaitent profiter d’une pause rafraîchissante, le Café culturel « La Grange » sera ouvert dès 16h.

Gratuit – Sans inscription

Mairie de Lagardelle-sur-Lèze 3 rue du château du Vignaou Lagardelle-sur-Lèze 31870 Haute-Garonne Occitanie

Visite guidée sur le patrimoine de Lagardelle-sur-Lèze patrimoine histoire

Mairie de Lagardelle-sur-Lèze