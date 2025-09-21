Journées du patrimoine Maison Batcave Maison Batcave Orthez

Journées du patrimoine Maison Batcave Maison Batcave Orthez dimanche 21 septembre 2025.

Journées du patrimoine Maison Batcave

Maison Batcave 21 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

10h30, 11h30, 16h, 17h et 18h.

Visite de la maison « Batcave », une des plus anciennes maisons d‘Orthez car cette bâtisse fut construite au Moyen-Âge entre le 13ème et 14ème siècle. Elle a été rénovée au 15ème siècle avec de magnifiques pans de bois. Cette bâtisse est classée “patrimoine remarquable”. .

Maison Batcave 21 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 49 92 36

English : Journées du patrimoine Maison Batcave

German : Journées du patrimoine Maison Batcave

Italiano :

Espanol : Journées du patrimoine Maison Batcave

L’événement Journées du patrimoine Maison Batcave Orthez a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Coeur de Béarn