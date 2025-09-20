Journées du patrimoine Maison Chrestia Maison Chrestia Orthez

Maison Chrestia 7 avenue Francis Jammes Orthez Pyrénées-Atlantiques

Visitez la maison où le poète Francis Jammes vécut de 1897 à 1907 à travers l’exposition Francis Jammes au temps de la Maison Chrestia, 1897 1907 . Il vous sera présenté la vie et l’œuvre du poète Francis Jammes lorsqu’il habitait la maison Chrestia à Orthez avec des documents, des portraits, des photos de l’époque de Francis Jammes, de plusieurs de ses amis illustres du monde littéraire, artistique et musical qu’il y reçut, et de la ville d’Orthez.

Découvrez l’exposition du Centenaire des Livres des Quatrains, prolongée pour célébrer le centenaire de la publication du quatrième Livre des Quatrains en 1925 et l’exposition Des Oiseaux de Francis Jammes avec des aquarelles de Lucette Julien.

16h à 17h30 Atelier de calligrammes (poèmes dessinés) pour petits et grands. .

