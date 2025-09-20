Journées du Patrimoine Maison de la Boutonne Saint-Julien-de-l’Escap

Journées du Patrimoine Maison de la Boutonne Saint-Julien-de-l’Escap samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Maison de la Boutonne

102 Grande Rue Saint-Julien-de-l’Escap Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

À la découverte de la Maison de la Boutonne — Ancienne minoterie

Visite libre de ce bâtiment patrimonial atypique, autrefois minoterie, aujourd’hui lieu de sensibilisation aux enjeux environnementaux.

.

102 Grande Rue Saint-Julien-de-l’Escap 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 12 99

English :

Discover the Maison de la Boutonne ? Former flour mill

Take a self-guided tour of this atypical heritage building, once a flour mill, now a place for raising awareness of environmental issues.

German :

Auf Entdeckungstour durch das Maison de la Boutonne? Ehemalige Mühlenfabrik

Freie Besichtigung dieses atypischen Kulturerbegebäudes, das früher eine Getreidemühle war und heute ein Ort der Sensibilisierung für Umweltfragen ist.

Italiano :

Scoprite la Maison de la Boutonne? Ex mulino per la farina

Partecipate a una visita autoguidata di questo insolito edificio del patrimonio culturale, un tempo mulino per la produzione di farina e oggi centro di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali.

Espanol :

Descubra la Maison de la Boutonne? Antiguo molino harinero

Realice una visita autoguiada por este insólito edificio patrimonial, antaño molino harinero y hoy centro de sensibilización medioambiental.

L’événement Journées du Patrimoine Maison de la Boutonne Saint-Julien-de-l’Escap a été mis à jour le 2025-08-11 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme