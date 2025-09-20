Journées du Patrimoine Maison de la Boutonne Saint-Julien-de-l’Escap
Journées du Patrimoine Maison de la Boutonne Saint-Julien-de-l'Escap samedi 20 septembre 2025.
Journées du Patrimoine Maison de la Boutonne
102 Grande Rue Saint-Julien-de-l’Escap Charente-Maritime
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
À la découverte de la Maison de la Boutonne — Ancienne minoterie
Visite libre de ce bâtiment patrimonial atypique, autrefois minoterie, aujourd’hui lieu de sensibilisation aux enjeux environnementaux.
102 Grande Rue Saint-Julien-de-l’Escap 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 12 99
English :
Discover the Maison de la Boutonne ? Former flour mill
Take a self-guided tour of this atypical heritage building, once a flour mill, now a place for raising awareness of environmental issues.
German :
Auf Entdeckungstour durch das Maison de la Boutonne? Ehemalige Mühlenfabrik
Freie Besichtigung dieses atypischen Kulturerbegebäudes, das früher eine Getreidemühle war und heute ein Ort der Sensibilisierung für Umweltfragen ist.
Italiano :
Scoprite la Maison de la Boutonne? Ex mulino per la farina
Partecipate a una visita autoguidata di questo insolito edificio del patrimonio culturale, un tempo mulino per la produzione di farina e oggi centro di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali.
Espanol :
Descubra la Maison de la Boutonne? Antiguo molino harinero
Realice una visita autoguiada por este insólito edificio patrimonial, antaño molino harinero y hoy centro de sensibilización medioambiental.
L’événement Journées du Patrimoine Maison de la Boutonne Saint-Julien-de-l’Escap a été mis à jour le 2025-08-11 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme