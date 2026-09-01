Informations pratiques

Daglan

Journées du patrimoine Maison de la Pierre sèche et du Causse: Conférence « mémoire de l’eau » et visites guidées

Maison de la Pierre sèche et du Causse Daglan Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Journées du Patrimoine à la Maison de la Pierre sèche et du Causse

Samedi 19

Conférence : Mémoire de l’eau: sources, fontaines et puits anciens de 17h30 à 18h30

Gratuit et sans réservation

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Visites guidées à 10h30 et 15h00

Gratuit et sans réservation

Journées du Patrimoine à la Maison de la Pierre sèche et du Causse

Samedi 19

Conférence : Mémoire de l’eau: sources, fontaines et puits anciens de 17h30 à 18h30

Gratuit et sans réservation

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Visites guidées à 10h30 et 15h00, durée 1h.

Gratuit et sans réservation.

+ d’infos : 07 66 92 22 17 .

Maison de la Pierre sèche et du Causse Daglan 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 92 22 17

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English : Journées du patrimoine Maison de la Pierre sèche et du Causse: Conférence « mémoire de l’eau » et visites guidées

Heritage Days at the Maison de la Pierre Sèche et du Causse

Saturday, September 19

Lecture: Memories of Water: Ancient Springs, Fountains, and Wells from 5:30 p.m. to 6:30 p.m.

Free and no reservation required

Saturday, September 19, and Sunday, September 20

Guided tours at 10:30 a.m. and 3:00 p.m.

Free and no reservation required

L’événement Journées du patrimoine Maison de la Pierre sèche et du Causse: Conférence « mémoire de l’eau » et visites guidées Daglan a été mis à jour le 2026-09-09 par Périgord Noir Vallée Dordogne