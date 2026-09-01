Journées du patrimoine Maison de la Pierre sèche et du Causse: Conférence « mémoire de l’eau » et visites guidées Daglan
samedi 19 septembre 2026 · Daglan
Informations pratiques
Daglan
Journées du patrimoine Maison de la Pierre sèche et du Causse: Conférence « mémoire de l’eau » et visites guidées
Maison de la Pierre sèche et du Causse Daglan Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Journées du Patrimoine à la Maison de la Pierre sèche et du Causse
Samedi 19
Conférence : Mémoire de l’eau: sources, fontaines et puits anciens de 17h30 à 18h30
Gratuit et sans réservation
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Visites guidées à 10h30 et 15h00
Gratuit et sans réservation
Journées du Patrimoine à la Maison de la Pierre sèche et du Causse
Samedi 19
Conférence : Mémoire de l’eau: sources, fontaines et puits anciens de 17h30 à 18h30
Gratuit et sans réservation
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Visites guidées à 10h30 et 15h00, durée 1h.
Gratuit et sans réservation.
+ d’infos : 07 66 92 22 17 .
Maison de la Pierre sèche et du Causse Daglan 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 92 22 17
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English : Journées du patrimoine Maison de la Pierre sèche et du Causse: Conférence « mémoire de l’eau » et visites guidées
Heritage Days at the Maison de la Pierre Sèche et du Causse
Saturday, September 19
Lecture: Memories of Water: Ancient Springs, Fountains, and Wells from 5:30 p.m. to 6:30 p.m.
Free and no reservation required
Saturday, September 19, and Sunday, September 20
Guided tours at 10:30 a.m. and 3:00 p.m.
Free and no reservation required
L’événement Journées du patrimoine Maison de la Pierre sèche et du Causse: Conférence « mémoire de l’eau » et visites guidées Daglan a été mis à jour le 2026-09-09 par Périgord Noir Vallée Dordogne