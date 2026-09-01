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Journées du patrimoine Maison de la Pierre sèche et du Causse: Conférence « mémoire de l’eau » et visites guidées Daglan

samedi 19 septembre 2026 · Daglan

Journées du patrimoine Maison de la Pierre sèche et du Causse: Conférence « mémoire de l’eau » et visites guidées Daglan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Maison de la Pierre sèche et du Causse
Ville
24250 Daglan
Département
Dordogne
Tarif

Daglan

Journées du patrimoine Maison de la Pierre sèche et du Causse: Conférence « mémoire de l’eau » et visites guidées

Maison de la Pierre sèche et du Causse Daglan Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Journées du Patrimoine à la Maison de la Pierre sèche et du Causse
Samedi 19
Conférence : Mémoire de l’eau: sources, fontaines et puits anciens de 17h30 à 18h30
Gratuit et sans réservation
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Visites guidées à 10h30 et 15h00
Gratuit et sans réservation
Journées du Patrimoine à la Maison de la Pierre sèche et du Causse
Samedi 19
Conférence : Mémoire de l’eau: sources, fontaines et puits anciens de 17h30 à 18h30
Gratuit et sans réservation
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Visites guidées à 10h30 et 15h00, durée 1h.
Gratuit et sans réservation.
+ d’infos : 07 66 92 22 17   .

Maison de la Pierre sèche et du Causse Daglan 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 92 22 17 

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English : Journées du patrimoine Maison de la Pierre sèche et du Causse: Conférence « mémoire de l’eau » et visites guidées

Heritage Days at the Maison de la Pierre Sèche et du Causse
Saturday, September 19
Lecture: Memories of Water: Ancient Springs, Fountains, and Wells from 5:30 p.m. to 6:30 p.m.
Free and no reservation required
Saturday, September 19, and Sunday, September 20
Guided tours at 10:30 a.m. and 3:00 p.m.
Free and no reservation required

L’événement Journées du patrimoine Maison de la Pierre sèche et du Causse: Conférence « mémoire de l’eau » et visites guidées Daglan a été mis à jour le 2026-09-09 par Périgord Noir Vallée Dordogne