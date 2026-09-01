Journées du patrimoine Maison des Consuls Rue des Consuls Les Matelles
samedi 19 septembre 2026 · Rue des Consuls · Les Matelles
Informations pratiques
Les Matelles
Journées du patrimoine Maison des Consuls
Rue des Consuls Maison des Consuls Les Matelles Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Maison des Consuls ouvre ses portes.
Exposition temporaire : découvrez l’exposition « Soulages.
Regard objectif », où Christophe Hazemann et Jean-Yves Tayac rendent hommage à Pierre Soulages à travers le regard singulier qu’ils ont porté sur son œuvre et leur relation avec l’artiste.
Exposition permanente : le Musée d’arts et d’archéologie est le premier musée de Préhistoire de l’Hérault.
Il valorise les riches découvertes archéologiques du Grand Pic Saint-Loup, étudiées par de grands chercheurs tels que Henry de Lumley, Jean Arnal, Jean Guilaine, Henri Canet et Pierre Pannoux. .
Rue des Consuls Maison des Consuls Les Matelles 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 55 17 00 maisondesconsuls@ccgpsl.fr
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English :
On the occasion of the European Heritage Days, the House of the Consuls opens its doors.
L’événement Journées du patrimoine Maison des Consuls Les Matelles a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
À voir aussi à Les Matelles (Hérault)
- Découverte de l’exposition « Soulages. regard objectif », Maison des Consuls, Les Matelles 19 septembre 2026
- Exposition Les cent vingt vues du Pic Saint-Loup Les Matelles 14 octobre 2026
- Atelier cyanotype Les Matelles 28 octobre 2026
- Trail du Lirou Les Matelles 11 avril 2027