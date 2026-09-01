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Journées du patrimoine Maison des Consuls Rue des Consuls Les Matelles

samedi 19 septembre 2026 · Rue des Consuls · Les Matelles

Journées du patrimoine Maison des Consuls Rue des Consuls Les Matelles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue des Consuls
Adresse
Maison des Consuls
Ville
34270 Les Matelles
Département
Hérault
Tarif

Les Matelles

Journées du patrimoine Maison des Consuls

Rue des Consuls Maison des Consuls Les Matelles Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Maison des Consuls ouvre ses portes.
Exposition temporaire : découvrez l’exposition « Soulages.
Regard objectif », où Christophe Hazemann et Jean-Yves Tayac rendent hommage à Pierre Soulages à travers le regard singulier qu’ils ont porté sur son œuvre et leur relation avec l’artiste.

Exposition permanente : le Musée d’arts et d’archéologie est le premier musée de Préhistoire de l’Hérault.
Il valorise les riches découvertes archéologiques du Grand Pic Saint-Loup, étudiées par de grands chercheurs tels que Henry de Lumley, Jean Arnal, Jean Guilaine, Henri Canet et Pierre Pannoux.   .

Rue des Consuls Maison des Consuls Les Matelles 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 55 17 00  maisondesconsuls@ccgpsl.fr

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English :

On the occasion of the European Heritage Days, the House of the Consuls opens its doors.

L’événement Journées du patrimoine Maison des Consuls Les Matelles a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup

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