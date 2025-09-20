Journées du Patrimoine Maison des services Maison des services Argentonnay
Journées du Patrimoine Maison des services
Maison des services 4 Place Léopold Bergeon Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Construit en 1897, grâce aux dons de Mr Léopold Bergeon, l’Hôtel de ville s’impose entre les maisons bourgeoises du XIXème siècle. Il possède une remarquable salle de mariage avec une collection d’animaux étonnante. .
Maison des services 4 Place Léopold Bergeon Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 50 57
