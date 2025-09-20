Journées du patrimoine Maison du Patrimoine Maison du Patrimoine Remoray-Boujeons

Journées du patrimoine Maison du Patrimoine Maison du Patrimoine Remoray-Boujeons samedi 20 septembre 2025.

Journées du patrimoine Maison du Patrimoine

Maison du Patrimoine 9 bis place de la Mairie Remoray-Boujeons Doubs

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Venez vous émerveiller à 360° devant la tapisserie panoramique. Parcourez l’histoire de la Haute Vallée du Doubs avec l’Abbaye du Mont Sainte-Marie et visitez le Jardin de Curé. .

Maison du Patrimoine 9 bis place de la Mairie Remoray-Boujeons 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 55 59 00 57

English : Journées du patrimoine Maison du Patrimoine

German : Journées du patrimoine Maison du Patrimoine

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du patrimoine Maison du Patrimoine Remoray-Boujeons a été mis à jour le 2025-09-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS