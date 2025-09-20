Journées du patrimoine Maison du Patrimoine Maison du Patrimoine Remoray-Boujeons
Maison du Patrimoine 9 bis place de la Mairie Remoray-Boujeons Doubs
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Venez vous émerveiller à 360° devant la tapisserie panoramique. Parcourez l’histoire de la Haute Vallée du Doubs avec l’Abbaye du Mont Sainte-Marie et visitez le Jardin de Curé. .
