Journées du patrimoine : Maison du Patrimoine Maison du Patrimoine Remoray-Boujeons

Informations pratiques

Remoray-Boujeons

Journées du patrimoine : Maison du Patrimoine

Maison du Patrimoine 9 bis place de la Mairie Remoray-Boujeons Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Venez découvrir ou redécouvrir la tapisserie panoramique, l’Abbaye du Mont Ste Marie, les maquettes et le Jardin de Curé.

Et surtout soyez présents à 18h Dimanche soir pour la remise des prix pour le concours photo! .

Maison du Patrimoine 9 bis place de la Mairie Remoray-Boujeons 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 55 59 00 57

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English : Maison du Patrimoine – JEP

L’événement Journées du patrimoine : Maison du Patrimoine Remoray-Boujeons a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS