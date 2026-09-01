Journées du patrimoine : Maison du Patrimoine Maison du Patrimoine Remoray-Boujeons
samedi 19 septembre 2026 · Maison du Patrimoine · Remoray-Boujeons
Informations pratiques
Remoray-Boujeons
Journées du patrimoine : Maison du Patrimoine
Maison du Patrimoine 9 bis place de la Mairie Remoray-Boujeons Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Venez découvrir ou redécouvrir la tapisserie panoramique, l’Abbaye du Mont Ste Marie, les maquettes et le Jardin de Curé.
Et surtout soyez présents à 18h Dimanche soir pour la remise des prix pour le concours photo! .
Maison du Patrimoine 9 bis place de la Mairie Remoray-Boujeons 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 55 59 00 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Maison du Patrimoine – JEP
L’événement Journées du patrimoine : Maison du Patrimoine Remoray-Boujeons a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS