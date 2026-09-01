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AGENDA · Remoray-Boujeons

Journées du patrimoine : Maison du Patrimoine Maison du Patrimoine Remoray-Boujeons

samedi 19 septembre 2026 · Maison du Patrimoine · Remoray-Boujeons

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Maison du Patrimoine
Adresse
9 bis place de la Mairie
Ville
25160 Remoray-Boujeons
Département
Doubs
Tarif
5 5 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Remoray-Boujeons

Journées du patrimoine : Maison du Patrimoine

Maison du Patrimoine 9 bis place de la Mairie Remoray-Boujeons Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Venez découvrir ou redécouvrir la tapisserie panoramique, l’Abbaye du Mont Ste Marie, les maquettes et le Jardin de Curé.
Et surtout soyez présents à 18h Dimanche soir pour la remise des prix pour le concours photo!   .

Maison du Patrimoine 9 bis place de la Mairie Remoray-Boujeons 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 55 59 00 57 

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English : Maison du Patrimoine – JEP

L’événement Journées du patrimoine : Maison du Patrimoine Remoray-Boujeons a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS