Journées du Patrimoine Maison du Potier Prévelles

Journées du Patrimoine Maison du Potier Prévelles samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Maison du Potier

Rue Louis Thuilans Prévelles Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Visites libres, samedi et dimanche de 10h à 16h. Accès PMR partiel .

Rue Louis Thuilans Prévelles 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du Patrimoine Maison du Potier Prévelles a été mis à jour le 2025-08-25 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude