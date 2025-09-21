Journées du patrimoine maison Marot , conférence Charmes du bâti paysan… qu’en dit le paysage ? Pratoucy Sénaillac-Latronquière

Journées du patrimoine maison Marot , conférence Charmes du bâti paysan… qu’en dit le paysage ? Pratoucy Sénaillac-Latronquière dimanche 21 septembre 2025.

Journées du patrimoine maison Marot , conférence Charmes du bâti paysan… qu’en dit le paysage ?

Pratoucy 2235 Route de Pratoucy Sénaillac-Latronquière Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 11:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Catherine David, architecte-paysagiste et aquarelliste, propose une conférence passionnante sur les liens entre architecture rurale et paysage.

À travers le thème Charmes du bâti paysan… qu’en dit le paysage ? , elle explorera la manière dont les formes, les matériaux et l’implantation du bâti traditionnel dialoguent avec l’environnement naturel.

Une rencontre sensible et éclairante, entre regard d’experte et coup de pinceau d’artiste.

Catherine David, architecte-paysagiste et aquarelliste, propose une conférence passionnante sur les liens entre architecture rurale et paysage.

À travers le thème Charmes du bâti paysan… qu’en dit le paysage ? , elle explorera la manière dont les formes, les matériaux et l’implantation du bâti traditionnel dialoguent avec l’environnement naturel.

Une rencontre sensible et éclairante, entre regard d’experte et coup de pinceau d’artiste. .

Pratoucy 2235 Route de Pratoucy Sénaillac-Latronquière 46210 Lot Occitanie +33 6 56 88 90 82 visagesdesegala@gmail.com

English :

Catherine David, landscape architect and watercolorist, offers a fascinating lecture on the links between rural architecture and landscape.

On the theme of « The charms of rural buildings what does the landscape have to say? », she will explore how the forms, materials and layout of traditional buildings interact with the natural environment.

A sensitive and enlightening encounter, between an expert?s eye and an artist?s brushstroke.

German :

Catherine David, Landschaftsarchitektin und Aquarellmalerin, hält einen spannenden Vortrag über die Beziehung zwischen ländlicher Architektur und Landschaft.

Unter dem Thema « ?Charmes du bâti paysan? qu?en en dit le paysage? » erkundet sie, wie die Formen, die Materialien und die Anordnung der traditionellen Gebäude mit der natürlichen Umgebung in Dialog treten.

Eine sensible und aufschlussreiche Begegnung zwischen dem Blick einer Expertin und dem Pinselstrich einer Künstlerin.

Italiano :

Catherine David, architetto del paesaggio e acquarellista, propone un’affascinante conferenza sui legami tra architettura rurale e paesaggio.

Sul tema « Il fascino degli edifici rurali? Cosa ha da dire il paesaggio? », l’autrice esplorerà il modo in cui le forme, i materiali e la disposizione degli edifici tradizionali interagiscono con l’ambiente naturale.

Un incontro sensibile e illuminante, tra l’occhio di un esperto e la pennellata di un artista.

Espanol :

Catherine David, arquitecta paisajista y acuarelista, ofrece una fascinante charla sobre los vínculos entre la arquitectura rural y el paisaje.

Sobre el tema « El encanto de los edificios rurales… ¿qué tiene que decir el paisaje? explorará el modo en que las formas, los materiales y la disposición de los edificios tradicionales interactúan con el entorno natural.

Un encuentro sensible y esclarecedor, entre la mirada de un experto y la pincelada de un artista.

L’événement Journées du patrimoine maison Marot , conférence Charmes du bâti paysan… qu’en dit le paysage ? Sénaillac-Latronquière a été mis à jour le 2025-08-12 par OT Figeac