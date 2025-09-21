Journées du Patrimoine Maison Tristan Klingsor Saint-Maixent
Journées du Patrimoine Maison Tristan Klingsor Saint-Maixent dimanche 21 septembre 2025.
Journées du Patrimoine Maison Tristan Klingsor
30 rue de la chapelle Saint-Maixent Sarthe
Début : 2025-09-21 09:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-21
Visites libres et commentées, dimanche de 9h à 18h. Accès PMR au jardin .
30 rue de la chapelle Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21
