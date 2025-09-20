Journées du Patrimoine Manoir de Boyac Ploërmel

Boyac Ploërmel Morbihan

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Erigé au 9ème siècle, ce majestueux manoir a servi de maison de campagne aux frères La Mennais. Pour tout connaître de sa riche histoire, venez rencontrer son propriétaire passionné. La restauration de ce manoir se fait dans les règles de l’Art.

Visites gratuites des extérieurs de 9h à 12h et de 14h à 18h .

Boyac Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 6 16 42 19 94

