Journées du Patrimoine Manoir de Dehault Dehault samedi 20 septembre 2025.
2 chemin du Manoir Dehault Sarthe
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Visites guidées des extérieurs uniquement (toutes les 30 mn), samedi et dimanche de 14h à 18h. Accès PMR. .
2 chemin du Manoir Dehault 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 85 11 97 98
