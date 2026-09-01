UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Dehault

Journées du Patrimoine Manoir de Dehault Dehault

samedi 19 septembre 2026 · Dehault

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
2 chemin du Manoir
Ville
72400 Dehault
Département
Sarthe
Tarif

Dehault

Journées du Patrimoine Manoir de Dehault

2 chemin du Manoir Dehault Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visites guidées des extérieurs uniquement, samedi et dimanche de 14h à 18h, toutes les 30 min. Accès PMR   .

2 chemin du Manoir Dehault 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 85 11 97 98 

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Manoir de Dehault Dehault a été mis à jour le 2026-08-07 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude