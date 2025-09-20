Journées du Patrimoine Manoir de la Grande Vianderie Préaux du Perche Perche en Nocé

Journées du Patrimoine Manoir de la Grande Vianderie Préaux du Perche Perche en Nocé samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Manoir de la Grande Vianderie

Préaux du Perche Lieu-dit Grande Vianderie Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Manoir du XVI° en cours de restauration depuis 20 ans.

Visite extérieure commentée par les propriétaires. Diaporama de présentation du projet. .

Préaux du Perche Lieu-dit Grande Vianderie Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 73 71 94

English : Journées du Patrimoine Manoir de la Grande Vianderie

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du Patrimoine Manoir de la Grande Vianderie Perche en Nocé a été mis à jour le 2025-08-11 par OT CdC Coeur du Perche