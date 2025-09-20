Journées du Patrimoine Manoir de l’Angenardière Saint-Cyr-la-Rosière

Manoir de l’Angenardière Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Manoir édifié à la fin du 16 ème siècle.

Visite guidée des extérieurs (grande cour, cour galerie), et de l’intérieur des bâtiments annexes boulangerie/laiterie, chapelle, gros pigeonnier, écurie, caves (récemment rénovés)

Salon de thé. .

Manoir de l’Angenardière Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 71 94

