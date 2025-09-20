Journées du Patrimoine Manoir de l’Angenardière Saint-Cyr-la-Rosière
Manoir de l’Angenardière Saint-Cyr-la-Rosière Orne
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:30:00
2025-09-20 2025-09-21
Manoir édifié à la fin du 16 ème siècle.
Visite guidée des extérieurs (grande cour, cour galerie), et de l’intérieur des bâtiments annexes boulangerie/laiterie, chapelle, gros pigeonnier, écurie, caves (récemment rénovés)
Salon de thé. .
