Informations pratiques

Saint-Cyr-la-Rosière

Journées du Patrimoine Manoir de l’Angenardière

Manoir de l’Angenardière Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Manoir édifié à la fin du 16ème siècle par Pierre de Fontenay.

Visite guidée des extérieurs (grande cour, cour galerie), et de l’intérieur des bâtiments annexes boulangerie/laiterie, chapelle, gros pigeonnier, écurie, caves (récemment rénovés).

Salon de thé. .

Manoir de l’Angenardière Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 71 94

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English : Journées du Patrimoine Manoir de l’Angenardière

L’événement Journées du Patrimoine Manoir de l’Angenardière Saint-Cyr-la-Rosière a été mis à jour le 2026-08-25 par OT CdC Coeur du Perche