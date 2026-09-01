Journées du Patrimoine Manoir de l’Angenardière Saint-Cyr-la-Rosière
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Cyr-la-Rosière
Informations pratiques
Saint-Cyr-la-Rosière
Journées du Patrimoine Manoir de l’Angenardière
Manoir de l’Angenardière Saint-Cyr-la-Rosière Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Manoir édifié à la fin du 16ème siècle par Pierre de Fontenay.
Visite guidée des extérieurs (grande cour, cour galerie), et de l’intérieur des bâtiments annexes boulangerie/laiterie, chapelle, gros pigeonnier, écurie, caves (récemment rénovés).
Salon de thé. .
Manoir de l’Angenardière Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 71 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées du Patrimoine Manoir de l’Angenardière
L’événement Journées du Patrimoine Manoir de l’Angenardière Saint-Cyr-la-Rosière a été mis à jour le 2026-08-25 par OT CdC Coeur du Perche
À voir aussi à Saint-Cyr-la-Rosière (Orne)
- Fête de l’abeille et de l’environnement Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière 13 septembre 2026
- Oeuvres d’arbres, une installation du collectif Corblin-Levaillant Saint-Cyr-la-Rosière 17 septembre 2026
- Visite libre de l’écomusée du Perche, Écomusée du Perche, Saint-Cyr-la-Rosière 19 septembre 2026
- Visite libre du musée, Écomusée du Perche, Saint-Cyr-la-Rosière 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Écomusée du Perche St Cyr la Rosière Prieuré de Sainte Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 19 septembre 2026