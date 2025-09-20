Journées du Patrimoine Manoir de Prades Manoir de Prades Lafox

Une visite rare et intimiste pour les amateurs de patrimoine, d’histoire littéraire et d’architecture.

Trois visites guidées sont proposées au cours de la journée, avec des départs à 14h00, 16h00 et 18h00 (dernier départ).

Gratuit. Réservation obligatoire.

La visite commence par la cour intérieure, se continue par l’extérieur du manoir puis se termine par l’intérieur du manoir comprenant les appartements privés.

L’architecture du bâtiment, ses modifications au fil des siècles, la dernière campagne de restauration qui a débuté en 2001 et qui continue encore à ce jour, seront décrites aux visiteurs ainsi que leur sera fait un bref exposé sur le poète François de Cortète et quelques personnages dont les portraits ornent les murs de cette vieille demeure.

Manoir de Prades Allée du Manoir Lafox 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 68 54 02

English : Journées du Patrimoine Manoir de Prades

A rare and intimate visit for lovers of heritage, literary history and architecture.

Three guided tours are offered throughout the day, departing at 2:00 pm, 4:00 pm and 6:00 pm (last departure).

Free admission. Reservations required.

German : Journées du Patrimoine Manoir de Prades

Ein seltener und intimer Besuch für Liebhaber des Kulturerbes, der Literaturgeschichte und der Architektur.

Im Laufe des Tages werden drei Führungen angeboten, die um 14:00, 16:00 und 18:00 (letzte Abfahrt) beginnen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Una visita rara e intima per gli amanti del patrimonio, della storia letteraria e dell’architettura.

Sono previste tre visite guidate durante la giornata, con partenze alle 14.00, alle 16.00 e alle 18.00 (ultima partenza).

Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Journées du Patrimoine Manoir de Prades

Una visita rara e íntima para los amantes del patrimonio, la historia literaria y la arquitectura.

Se ofrecen tres visitas guiadas a lo largo del día, con salidas a las 14:00, 16:00 y 18:00 (última salida).

Entrada gratuita. Imprescindible reservar.

