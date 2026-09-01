UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Manot

Journées du Patrimoine Manot: Eglise Saint-Martial Manot

samedi 19 septembre 2026 · Manot

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
16500 Manot
Département
Charente
Tarif

Manot

Journées du Patrimoine Manot: Eglise Saint-Martial

Manot Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

L’église Saint-Martial, qui date du XIIe siècle, faisait partie d’un prieuré en grande partie disparu. Elle possède plusieurs traces de remaniements dont des aménagements défensifs pendant la guerre de Cent Ans.
  .

Manot 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 17 16  mairie.manot@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saint-Martial church, dating from the 12th century, was part of a priory that has now largely disappeared. It bears many traces of alterations, including defensive works during the Hundred Years’ War.

L’événement Journées du Patrimoine Manot: Eglise Saint-Martial Manot a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine

À voir aussi à Manot (Charente)