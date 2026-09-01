Informations pratiques

Manot

Journées du Patrimoine Manot: Eglise Saint-Martial

Manot Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

L’église Saint-Martial, qui date du XIIe siècle, faisait partie d’un prieuré en grande partie disparu. Elle possède plusieurs traces de remaniements dont des aménagements défensifs pendant la guerre de Cent Ans.

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Manot 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 17 16 mairie.manot@orange.fr

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English :

Saint-Martial church, dating from the 12th century, was part of a priory that has now largely disappeared. It bears many traces of alterations, including defensive works during the Hundred Years’ War.

L’événement Journées du Patrimoine Manot: Eglise Saint-Martial Manot a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine