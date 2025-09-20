Journées du Patrimoine Maquette ferroviaire Gare de fret Bressuire

Gare de fret 51 Boulevard du Maréchal Foch Bressuire Deux-Sèvres

Les monuments de Bressuire s’éclairent un à un, les locomotives, les trains de marchandises, s’animent, la rotonde de la gare de fret trie les machines en transit, le circuit automobile reprend vie… Découvrez Bressuire en 1950 autour de sa gare de fret.

Visite libre accompagnée. .

Gare de fret 51 Boulevard du Maréchal Foch Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 80 95

