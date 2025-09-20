Journées du Patrimoine Marlenheim

Journées du Patrimoine Marlenheim samedi 20 septembre 2025.

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Votre Cercle d’Histoire vous propose les 20 et 21 septembre

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

* L’Église Sainte-Richarde

Tout spécialement, nous vous proposons de (re)découvrir l’église Sainte-Richarde qui fête cette année ses deux cents ans dans son aspect actuel.

Documentation sur le site.

Visite libre de 8 h 00 à 18 h 00 (en dehors des offices)

* La Chapelle

N’hésitez pas à monter à la chapelle Notre-Dame du Marlenberg datée de 1683 qui vous offre une magnifique vue en particulier sur la cathédrale de Strasbourg. Le petit sanctuaire avec ses légendes se distingue par son toit à bulbe qui aurait inspiré celui de l’église Saint-Richarde en 1825. On y accède par un escalier bordé d’un remarquable chemin de croix (+ 250 ans !)

Documentation sur place.

Visite libre de 9 h 00 à 18 h 00

* Le Château

Vous pourrez entrer dans la cour du château construit au XVIIIe siècle par la ville de Strasbourg, à l’emplacement de la Cour domaniale de l’Abbaye d’Andlau. Cette maison de maître fut achetée par le Grand Séminaire en 1835 ; l’évêque y installa sa fameuse petite Sorbonne . À voir l’ancienne grange dîmière et les anciennes prisons. Aujourd’hui, le château est la maison de retraite des soeurs de la Divine Providence de Ribeauvillé.

Documentation sur le site.

Visite libre de 9 h 00 à 18 h 00

* Le P’tit Musée

Pour ces Journées du Patrimoine, le P’tit Musée (situé dans l’Espace Culturel et Touristique) vous ouvre largement ses portes pour constater qu’il grandit année après année. Nous vous proposons une émouvante balade dans le temps !

Ouverture de 14 h 00 à 18 h 00

Visite guidée, entrée gratuite 0 .

Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 54 06 blanchfr@orange.fr

