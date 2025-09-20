Journées du Patrimoine Maison des Patrimoines Matour

Maison des Patrimoines 11 route de La Clayette Matour

2025-09-20

2025-09-21

2025-09-20 2025-09-21

A l’occasion des Journées du Patrimoine, la Maison des Patrimoines ouvre ses portes au demi-tarif. Une belle occasion de venir découvrir la très belle exposition qui retrace l’histoire du territoire à travers le temps. Durant la visite de cette belle exposition interactive, venez en prendre plein les yeux dans les différentes salles thématiques, caractéristiques notamment du savoir-faire et des traditions de nos campagnes.

L’exposition sera ouverte le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 18h.

En complément de la visite, le dimanche après-midi, les amis du Manoir vous attendent pour assister à la fabrication de beurre à la baratte, ainsi que du pain au feu de bois. Petite dégustation prévue en fin de journée ! .

Maison des Patrimoines 11 route de La Clayette Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 78 86

