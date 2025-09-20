Journées du Patrimoine Médiathèque Jean d’Ormesson La Ferté-Bernard
Journées du Patrimoine Médiathèque Jean d’Ormesson
5 Rue Alfred Marchand La Ferté-Bernard Sarthe
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Visites commentées d’ouvrages emblématiques, samedi à 11h et 16h. Accès PMR. Sur réservation auprès de la
médiathèque, 02 43 93 24 44. Nombre de places limité .
5 Rue Alfred Marchand La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 24 44
